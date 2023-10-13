Eski sevgilisini unutamayan takıntılı burçlar belli oldu

Ayrıldığı sevgilisinden takıntısı sebebiyle kopamayan kişilerin kişilik özellikleri incelendiğinde genelinin aynı burcu taşıdığı ortaya çıktı.

Eski sevgilisini ne yaparsa yapsın unutamayan 3 burç şöyle sıralandı.

1- ASLAN BURCU

Aslan burçları genelde kendinden emin ve güçlü yapılarıyla tanınır ve her zaman dik durmaya çalışır. Ancak ne kadar özgüvenli olursalar olsunlar bir ayrılık yaşadıklarında kolayca dağılırlar. İlişkileri bittiği zaman o kişiyi unutmaları çok zaman alır.

Ayrılığı kolay kolay kabullenemeyen Aslan burcu kişiler eski sevgilisini tekrar kendine bağlamanın yollarını arar. Herkese ayrılıklarından bahsedip ağıt yakarlar.

2- KOÇ BURCU

Koç burcu kişileri, kalplerini ve akıllarını hep güzel anılarla doldurmak ister. İlişkilerinde hep heyecanlı ve mutlu anlar biriktirirler. Koçlar insanların eski sevgililerini bırakmamasının tek nedeni bu olabilir.

Geçmişe tutunma arzuları, onlara eski sevgilileriyle geçirdikleri tüm güzel zamanları hatırlatır. Böyle düşünmek koç burcu olan kişilere sürekli neyi kaçırdıklarını hatırlatır. Eski sevgilisini aklından çıkarmakta zorlanan koç burçlarının toparlanması uzun zaman alır.

3- AKREP BURCU

Akrep burçları ilişkilerinde genelde sadık yapılarıyla bilinir. Akrepler ilişkiler konusunda tutkulu olur. Bu nedenle, birine bağlandıklarında bir ömür boyu birlikte olmayı hayal ederler.

Güzel giden ilişkileri kötü sonlanınca akrep burcu olan kişiler derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşar. Kolay kolay bu durumu atlatamazlar. Hatta takıntı haline bile getirebilirler. Onları ayrılık sonrası çoğu zaman odalarında ağlarken bulabilirsiniz. Ayrılıklarda derinden yaralanan akrep burçları yeni ilişki yaşamak konusunda zorlanır.