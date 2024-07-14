Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü! İstanbul'da gece yarısı film gibi cinayet

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde dün saat 00.20 sıralarında bıçaklı ve silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sevgili olan Serdar K. (50) ile Zahide B. bir süre önce ayrılırken, bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili oldu. Ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Serdar K., olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini iletti. Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye söyleyen kadın, plan yaparak eski sevgilisini evine çağırdı.

ATEŞ ETMEK İSTEDİ SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar K.'yı beklemeye başlarken, Serdar K., arkadaşı Hakan B. ile binanın bir süre sonra önüne geldi. O sırada sokaktan koşarak gelen Emre K., Serdar K.'ye tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluk yaptı.

MEYVE BIÇAĞIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Hemen binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğrarken neye uğradığını şaşırdı. Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Serdar K., birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparken, Zahide B.'nin evine geldi. Ekipler, kapı açıldığında Fikret Ö.'nün üstünü ve yerleri kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alındı.

BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Evdeki Seher Ö.'nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını sonradan ise yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu ifade etti. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu.

Çalışmalar sonrası gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Serdar K.'yi kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Emre K. ise silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını ifade etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bunun yanı sıra, Emre K.'nin 11 adet, Fikret Ö.'nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.