Eski spiker Hande Sarıoğlu yılan dansı yaptı ortalık yıkıldı. Hayranları mest oldu

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı olay yaratan ve işinden olan Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Icardi'ye göndermeli pozlarıyla adından söz ettiren spiker, kıvrımlarını sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor. Hande Sarıoğlu zaman zaman da yaptırdığı göğüsleriyle ilgili yorumlarıyla gündeme geliyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel spiker taytını giyip kamera önüne geçti.

Yılan dansı yaptığı anları paylaşan Hande Sarıoplu hayranlarını yine mest etti. Kıvrımlarıyla, maç tahminleriyle ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren spikere beğeni yağdı.