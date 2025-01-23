Eski Trabzonsporlu Maxi Gomez'in son hali şaşırttı

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez ülkesinde bir futbol turnuvasında forma giyerken görüldü.

2022 yılında Valencia'dan 3.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor’a transfer olan Gomez bordo mavili formayla 35 maçta 7 gol 6 asist yapmıştı. Sonrasında Cadiz'e kiralık olarak gönderilen oyuncu Trabzonspor’a geri dönmüştü. Bordo mavili ekip oyuncu ile anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. Şu an boşta olan Maxi henüz bir takım ile anlaşmadı.

MAHALLE TURNUVASINDA OYNADI

Uruguay basınında yer alan haberde Maxi Gomez Barrios Turnuvası adlı bir mahalle turnuvasında iki gol attı. Gomez turnuvada Trabzonspor şortu ile yer aldı.