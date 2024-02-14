Eski Türklerin saç uzatan ve güçlendiren sihirli formülü

Saç sağlığı ve güzelliği, kadınlar başta olmak üzere herkes için önemlidir ve bu konuda doğal yöntemlerin tercih edilme oranı her geçen gün giderek artmaktadır.

Eski Türklerin saç uzatan karışımı da bu doğal yöntemler arasında yıldız gibi parlıyor. Tarifi verilen bu karışım sayesinde saçlar besleniyor, güçleniyor ve parlaklık kazanıyor.

Eski Türklerin bu konuda muhteşem bir formülü var. Saçları uzatmak ve sağlıklı hale getirmek için uyguladıkları formül günden güne yayılıyor.

Saçları besleyerek sağlıklı, güçlü ve uzun bir görünüm sağlayan bu formülü kadın, erkek ve çocuk saçı için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

İşte Türklerin çok eskilerden beri güçlü ve hızlı uzayan saçlar için kullandıkları bu formül:

1 kaşık pirinç

1 kaşık keten tohumu

1 kaşık biberiye

1 kaşık tatlı badem yağı

1 kaşık hint yağı

PEKİ BU FORMÜL NASIL UYGULANIR?

Pirinç, keten tohumu ve biberiyeyi bir kaseye ekleyin biraz suyla yıkayın. Ardından kirli suyu dökün ve üzerine bir miktar temiz su ilave edin.

Bu karşımı bir gece ağzı kapalı bekletin. Ardından suyu süzün ve suyun üzerine tatlı badem yağını ve hint yağını ilave edin. İyice karıştırın ve saçınızın diplerine masajla uygulayın. Bu kürü hafta da 2 kere uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkisini gösterecektir.