Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında flaş karar

Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikhail Zabrodsky, Rusya tarafından arananalar listesine alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikhail Zabrodsky'yi henüz açıklanmayan bir suç maddesi nedeniyle arananlar listesine aldı. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri eski komutanı Serhiy Haiduk ve Ukrayna Ulusal Muhafızları eski birinci komutan yardımcısı Volodymyr Kondratyuk’un da söz konusu listede bulunduğu belirtildi.

Zabrodsky, 2015-2017 yılları arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Yüksek Hareket Kabiliyetli Hava İndirme Birliklerini ve 2017-2019 yılları arasında Ukrayna'nın Hava İndirme Taarruz Birliklerini yönetmiş ve 2017 yılının kasım ayı ve 2018 yılının mart ayına kadar Ukrayna'nın doğusunda bulunan "terörle mücadele operasyonu" (ATO) güçlerini komuta etmişti.

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