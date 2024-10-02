Eski yıldız yuvaya mı dönüyor?

Hollandalı eski futbolcu ve şimdilerin teknik direktörü Ruud van Nistelrooy, Manchester United'ın menajeri Erik ten Hag’ın yerine geçmesi konusunda adı en çok öne çıkan isimlerden oldu.

Ten Hag, takımının bu sezonki kötü başlangıcı nedeniyle büyük bir baskı altında. Geçtiğimiz günlerde Voetbal Primeur'a konuşan gazeteci Valentijn Driessen, Van Nistelrooy’un Old Trafford’da teknik direktörlük yapmaya açık olabileceğini belirtti.

48 yaşındaki Van Nistelrooy, şu anda Manchester United’ın yardımcı antrenörlüğünü yapıyor ve kulübü yakından tanıyor. Ayrıca, oyuncular arasında da saygı duyulan bir isim. Driessen, “Van Nistelrooy bu teklife sıcak bakabilir. Dahası, Van Nistelrooy bu kulübü çok iyi tanıyan ve oyuncular tarafından da iyi bilinen bir isim. Kendisi, daha önce United’da oynamış bir isim. Bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Manchester United, bu sezonki kötü gidişatın ardından yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyaç duyuyor. Takım, şu anda ligde 13. sırada yer alıyor ve büyük kupalar için mücadele eden bir kulüp olmalarına rağmen beklenen performansı gösteremiyor. Ten Hag, 600 milyon pounddan fazla harcama yapmasına rağmen hala önemli bir kupa kazanamadı. Van Nistelrooy'un, Ten Hag’ın yerine geçmesi durumunda kulübün beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu.