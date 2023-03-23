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Eski YÖK Başkanı'ndan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklama: Tek bir tane bile kayıt yok dediler

Eski YÖK Başkanı Özcan'dan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklama geldi: "Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlara sordum, 'Hocam tek bir tane bile kayıt yok' dediler"

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:23
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Eski YÖK Başkanı'ndan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklama

Eski YÖK Başkanı'ndan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklama: Tek bir tane bile kayıt yok dediler
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Yükseköğretim Kurulu başkanı olarak 2007 ve 2011 yılları arasında görev yapan,  Gelecek Partisi Kurucu Üyesi olan Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın mezun olduğunu belirttiği Marmara Üniversitesi'ndeki görevli arkadaşlarla konuştuğunu ve "Hocam tek bir tane bile kayıt yok" yanıtı aldığını açıkladı.

"KİŞİSEL MERAKIMDAN ARAŞTIRDIM"

Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuşan Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı sürede Erdoğan'ın diplomasını arama nedenine ilişkin "Bu YÖK başkanının işi değil. Kişisel merakımdan araştırdım” dedi.

"TEK BİR TANE BİLE KAYIT YOK"

YÖK Başkanı olduğunda merak ettiği konulardan birinin Erdoğan’ın üniversite diploması olduğunu ifade eden Özcan, “Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler” dedi.

Özcan, “Neden bu araştırmanızı o dönem basınla, kamuoyuyla paylaşmadınız?" şeklindeki soruya “Bu YÖK başkanının işi değil ki. Ben sadece merakımdan araştırdım. Herkes diplomayı konuşuyordu. Hiçbir YÖK başkanı 'acaba Cumhurbaşkanı’nın diploması var mıdır, sahte midir' diye merak edip araştırmaz. Ben kişisel merakımdan araştırdım” sözleri ile yanıt verdi.

KATSAYI AÇIKLAMASI

Özcan, diğer merak ettiği konunun ise 1998 yılında alınan katsayı kararı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“1998 yılında alınan katsayı kararının mimarı eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün kat sayıyla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığını merak ediyordum. Arşivde araştırmalar yaptım. Hiçbir şey çıkmadı. İki konuda da ilerleme sağlayamadık. Bunları resmi olarak sormadık çünkü o dönemde mümkün mü bunu sormak.”

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

Yusuf Ziya Özcan geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın diploması konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Recep Tayyip Erdoğan, üniversite diploması olmadığı için Cumhurbaşkanı olamaz. Halk, AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu merak ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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