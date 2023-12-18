Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Eskiciden aldığı vazo milyoner yaptı
ABD’de bir kadının eskiciden 4 Euro’ya aldığı vazonun bir koleksiyonun parçası olduğu ortaya çıktı. Kadın milyoner oldu.

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kadının başına talih kuşu kondu. Şanslı kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara aldığı vazonun bir koleksiyon parçası olduğunu fark etti.

Mağazada vazoyu gördüğünde 'değerli bir eser' olduğunu anladığını aktaran Vincent, "Bunun bin ya da 2 bin dolarlık bir parça olabileceği hissine kapıldım" dedi.

Mağazadan satın aldığı vazonun altına 'M' harfinin kazındığını gören Vincent, bunun Venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini düşündü.

Daha sonra vazoyu internette araştıran kadın, bir müzayede eviyle iletişime geçti. Vazonun, İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın 1940'lı yıllarda yaptığı 'Pennellate' serisinin bir parçası olduğu belirlendi.

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