Eskişehir için sağanak yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir için sağanak yağış uyarısı

Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de havanın az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olacağını, akşam saatlerinde ise Eskişehir çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvetle, öğle saatlerinden sonra ve yağış anında zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla, kuvvetli bir şekilde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji, yerel gökgürültülü sağanak yağışlarda yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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