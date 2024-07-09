Eskişehir'de yalnız yaşayan vatandaşın zorlu hayatı

Filmlere konu olacak hayat

Odunpazarı ilçesinin Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Karpuz, geçimini otomobil galerilerinde araç temizleyerek sağlıyor. Evlenmemiş olan Karpuz, yalnız yaşamaktadır. Önceki kiracıların bıraktığı borçlar nedeniyle kesik olan suyunu, camiden taşıdığı bidonlarla temin ediyor. Gençlik yıllarında sigortalı bir iş bulup geleceğini garanti altına almadığı ve aile kurmadığı için pişmanlığını dile getiriyor.

Yıkılmak üzere olan evinde verdiği yaşam mücadelesini anlatan Karpuz, "Evlenemedik, maddi durumumuz yetersizdi. Ailemden sonra yalnız kaldım. Genellikle galerilerde araba temizleyerek günlük yevmiye ile geçinmeye çalışıyorum. Yaklaşık 30-40 yıldır yalnızım. Yalnızlık gerçekten çok zor. Şu anda yalnız kalmak daha da zor. Evim çok kötü durumda, suyu yok. Suyumu camiden bidonlarla taşıyarak getiriyorum. Suyu önceden kesmişler. Kışın soğuk oluyor ama komşularımızın yardımıyla kömür ve odun alarak ısınıyoruz. Keşke evlensem ve aile kursaydım. Duşumu bidonlarla alıyorum, köylerdeki gibi su ihtiyacımı gideriyorum. Kışın su bidonları donuyor. Sobada güğüm var, orada suyu ısıtıp sıcak suyla yıkanıyorum," diyor.