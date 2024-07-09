Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor

Olay, dün akşam Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

İki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüştü ve sonucunda 17 yaşındaki C.P.M. ve 19 yaşındaki A.İ.A. bıçakla yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Karın ve göğüs bölgesinden bıçak darbeleri alan ve ağır yaralanan C.P.M., ameliyata alındı ve midesi dikildikten sonra yoğun bakıma alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda, kavgaya karıştıkları tespit edilen iki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.P.M. ve A.İ.A.'yı bıçakladığı belirlenen Afgan Hossein K., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.