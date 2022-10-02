Eskişehir Tepebaşı’nda icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, YENİBAĞLAR Mahalle/Köy, 23026 Ada, 1 Parsel, A BLOK 1. KAT 3 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız bölümün olduğu bina bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katlı olarak betonarme karkas sistemde yapılmıştır. Binaya Silistre sokak üzerinden ve bodrum kattan girilmektedir. Binada asansör mevcut olup katlara çıkış merdiveni ve kat sahanlıkları mermer kaplıdır. Bina dış cephesinin bir kısmı dekoratif dış cephe tuğlası ile kaplanmıştır. Daire salon, 3 adet oda (birisi karanlık oda) mutfak, banyo, wc ,balkon ve antre mahallerinden oluşmaktadır. Daire Silistre sokak ve bahçe kısmına bakmaktadır. Daire bürüt yaklaşık 125,00m2 alanlı olup net kullanım alanı ise 96,45 m2 dir. Keşif anında kapısı kilitli olduğundan içeri girilememiş ve mahkeme dosyasında çekilen resimlerden faydalanılmıştır.

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