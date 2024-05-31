Eskişehir'de 4 şüphelinin üzerinden çıkanlar şok etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de 4 şüphelinin üzerinden çıkanlar şok etti

4 şüphelinin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildiği bildirildi.

Eskişehir'de motosikletli polis ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polis ekipleri tarafından, 30-31 Mayıs tarihlerinde Odunpazarı ilçesinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda, A.E.G., S.M., M.A.A. ve M.A. isimli şüphelilerden 13 adet sentetik ecza, 10,3 gram bonzai, 8,12 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin, gerekli yasal işlemler için suç unsuruyla birlikte ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildikleri öğrenildi.

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