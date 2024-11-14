Eskişehir'de Belediye Başkanı Ataç, engelli vatandaşa akülü araç teslim etti

Başkan Ataç son olarak Çamlıca Mahallesi sakinlerinden Selahaddin Ay’a ev ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde Selahaddin Ay ve ailesi ile sohbet eden Başkan Ataç, Ay’a akülü sandalyesini teslim etti.

Ataç, “Bizler, her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Tepebaşı’nda yıllardır engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif olabilmeleri adına hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer alabilmesi için hep beraber, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, engellilik yalnızca fiziksel bir durum değildir; toplum olarak engelli bireylerimize karşı sergileyeceğimiz empati ve anlayış, onların yaşamını çok daha güzel bir hale getirecektir” diye konuştu.

Akülü sandalyesine kavuşan Selahaddin Ay ve ailesi de Ataç’a teşekkürlerini iletti.