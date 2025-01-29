Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber fazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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