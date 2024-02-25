Eskişehir’de bıçaklı kavga

Gece saatlerinde İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde iki grup arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar sokak ortasında acımasızca birbirlerini darp etti. Tarafların çevredeki vatandaşlara aldırmadan kavga ettiği olayda 1 kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.

Kavga, ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Ekipler tarafından kavgayla ilgili inceleme başlatılırken, olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.