﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu

Kumlubel Mahallesi'nde yaşayan Nuray Esenkar'ın doğum sancısı tutunca, yakınları 112 Acil Servis Komuta Merkezini arayıp yardım istedi.

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Esenkar'ı ambulansa alarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürmek için yola çıktı.

Doğumun başladığını fark eden paramedik Bircan Enci, acil tıp teknisyeni İlyas Demir ile ambulans sürücüsü ve paramedik Kemal Enes Dönmez, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi.

Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Nuray Esenkar, hastaneye ulaştırılarak yenidoğan servisine alındı. (AA)