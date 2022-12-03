Engelliler Günü’nde özel sergi

İHA’nın haberine göre; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan sergideki ürünler, 2 gün boyunca Fizyomer’de Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak.

Açılışta Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir ile birlikte, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Eskişehir Valiliği Proje Uzmanı ve Özel Gereksinimli Gençler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Kızılkum, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri; Muhittin Güleryüz ve Selçuk Kalkancı, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Tarık Bahçe kurdele keserek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Alanda, özel gereksinimli bireylerin el emeği göz nuru ürünleri sergilenerek satışa sunuldu. Fizyomer çalışanları ve tedavi gören hastalar başta olmak üzere vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi.

“NE KADAR ÜRETKEN OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİ BİZİM AMACIMIZ”

Fizyomer bünyesinde böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir şunları söyledi:

“Dünya Engelliler Günü'nde amacımız, engellilerin sorunlarına ve üretime yaptıkları katkıya dikkat çekmekti. Özel gereksinimlilerin ailelerinin kurduğu kooperatif, ürettikleri ürünleri sergilemekte zorluk çekiyordu. Valiliğimizin, İl Milli Eğitim ve Ticaret Müdürlüğü'müzün desteğiyle bu sergiyi Fizyomer’de açmayı planladık ve bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğun yaşıyoruz. Destek olunduğunda özel gereksinimli bireylerin ne kadar üretken olduğunu göstermekti bizim amacımız. Bugün ve yarın saat 22:00’a kadar sergimiz açık kalacak. Gerçekten beklenenin üzerinde ilgi oldu. Tüm Fizyomer çalışanları, tüm Fizyomer hastaları ve halkımız büyük ilgi gösterdiler.”

“DESTEK VERİLDİĞİ TAKDİRDE HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER”

Tıp Merkezi’nde kurulan sergi için teşekkür eden Eskişehir Valiliği Proje Uzmanı ve Özel Gereksinimli Gençler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Kızılkum, engelli bireylerin destek verilmesi halinde neleri başarabileceklerini sergilediklerinin altını çizdi. Yoğun katılımdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkanı Kızılkum, “Kooperatifimiz, hafif ve orta derecede zihin yetersizliği olan gençlerimizin, sosyal, ekonomik hayata ve istihdama katılmaları için faaliyet gösteren bir kooperatiftir. Zihin yetersizliği olan gençlerimizin kendilerine gerekli imkan ve destek sağlanırsa diğer insanlar gibi üretebileceklerini ve hayata katılabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Bu sergimizde bunun bir göstergesi. Şu anda gözlerinizle göreceksiniz çocuklarımız onlara destek verildiği takdirde her şeyi başarabilirler, bütün işleri yapabilirler. Sergideki ürünlerin satışından elde edilen gelir bu ürünlerin yapılması aşamasında çalışan kooperatif ortaklarımızın zihin yetersizliği olan çocuklarına ortaklık payı olarak dağıtılacak” dedi.

“EVDE OTUR OTUR OLMAZ”

Down sendromlu İrem isimli öğrenci ise yaptığı mutfak ürünleriyle sergide yer aldı. Pişirdiği kek, poağça ve erişteleri misafirlere tek tek tanıtan İrem, “Ben kafe, yani yiyecek içecek bölümündeyim. Erişteleri ben yaptım. Bunları yaparken çok eğlendik. Evde otur otur olmaz yani. Ben her zaman iş istiyorum, daha fazla iş istiyorum. Evde kek yapıyorum, pizza, poğaça yapıyorum” diyerek çalışma azminden bahsetti.



