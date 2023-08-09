Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube birimlerince FETÖ/PDY ile irtibatı bulunan şahısların yakalanması amacıyla çalışma düzenlendi.

Ekiplerin düzenlediği çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu tespit edilen 11 şüpheli ile ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ‘FETÖ/PDY Üyesi Olmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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