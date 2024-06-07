Eskişehir’de fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA
Eskişehir’de fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro Amirliklerine bağlı ekipler, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler, Eskişehir merkezli Adana, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptıkları operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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Eskişehir'e getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Zanlılara, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin lira için "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerini aklama" suçundan ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

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