1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 3 adet çalıntı motosiklet, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. 

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:36
Takip Et

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: Çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Eskişehir'de çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
+
Aa
-

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 3 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesinde kamu düzenini sağlamasına yönelik farklı günlerde yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 3 adet çalıntı motosiklet, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Çalıntı bir motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosiklet çaldığı tespit edilen H.D. isimli şüpheli ile, 2 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişeklerle birlikte yakalanan E.K. isimli şüpheli de adli mercilere sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
4
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
6
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
7
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.