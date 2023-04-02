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Tramvayın altında kalan köpekler kurtarıldı

Eskişehir’de iki köpek, seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Tramvayın altında kalan köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:09
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Eskişehir’de iki köpek tramvay altında kaldı

Tramvayın altında kalan köpekler kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de seyir halindeki tramvayın altında kalan iki köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan çarşı tramvay durağında meydana gelen olayda, iki köpek seyir halindeki tramvayın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında çalışma yapan itfaiye ekipleri, tramvayın altından kalan köpekleri kurtardı. Kurtarma çalışmalarının ardından aksayan tramvay seferleri kaldığı yerden devam etti.

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