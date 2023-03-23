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  • Maymun yavru köpeği kaptığı gibi kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Maymun yavru köpeği kaptığı gibi kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Hindistan’da işlek cadde üzerinde yakaladığı yavru köpeği kaçıran maymunu kimse yakalayamadı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:13
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Maymun yavru köpeği kaptığı gibi kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Maymun yavru köpeği kaptığı gibi kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi
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Hindistan’ın Jaipur kentinde bir maymun sokakta gezinen bir yavru köpeği kucağına alarak kaçmaya başladı.

İnsan kalabalığından korkan maymun kucağındaki yavru köpekle birlikte evlerin ve dükkanların çatılarına çıkarak yakalanmaktan kurtulmaya çalıştı. O anlar sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çatıların üzerinde büyük bir hızla hareket ederek kendisini yakalamaya çalışan kalabalıktan uzaklaşan maymun kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından yavru köpeğin durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

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