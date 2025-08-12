Eskişehir’de köprü faciası! Sürücüden acil çağrı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden yüklediği mobilyaları Eskişehir'e getiren Necip Çetin'in kullandığı 38 BD 932 plakalı kamyoneti, Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarından geçekerken 3,5 metrelik köprüye sıkıştı. Kamyonetinde maddi hasar meydana gelen Çetin, tüm çabalarına rağmen ilerlemeyince geri dönmek zorunda kaldı. Aracıyla sıkıştığı yerden geri geri çıkarak yolunu değiştiren Çetin, "Mobilya taşıyorum. Aslında bir arkadaş da bu köprüden geçeceğim için "Köprüye dikkat et" diye uyardı. Ben de dikkat ederek, yavaş girdim, 3,5 metre kurtarmadı. Aracın tavanı köprüdeki üst tarafa takıldı. Zor zahmet kendi çabalarımızla geri çıkardım. Bu köprünün bir an evvel yükseltilmesini istiyorum. Burası sadece diğer sürücüler için değil herkes için tehlike. Arabamı kendi imkanlarımla yavaş yavaş çıkardım, yani fazla sıkıştırmadım. Tavanı değdi, değer değmez durdum. Aracımın üst tarafında biraz hasar var ama ne kadar bilmiyorum" dedi.

Köprüden geçecek olan diğer sürücüleri de uyaran Çetin, "Buradan geçecek yüksek tavanlı araçların şoför arkadaşlar, 3,5 metre ona göre geçin. Sıkışmak korkuttu. Televizyonlarda izliyoruz, damper kalkıyor, köprüye takılıyor. Bir sürü kaza oluyor, korkutmaz mı? Şimdi burada 45 dakika mola vereceğim, tekrar işime döneceğim, yolumunda değiştireceğim" şeklinde konuştu. Çetin, geçemediği köprüden geri dönerek alternatif başka bir güzergahı kullandı.