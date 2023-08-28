Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü

Eskişehir‘de bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü

Olay Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden vatandaşın balkon camından aşağıya düştüğü belirlendi.

aw017459-02.jpgPatlamanın etkisiyle çevredeki araçların camları kırılırken, patlamanın yaşandığı dairedeki eşyalar ise sokağa saçıldı. Olayla ilgili incelme başlatılırken, ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

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PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamanın yaşandığı anlar bir otomobilin kamerasına takıldı.

İşte patlama anı:

PATLAMA SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

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