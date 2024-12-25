Eskişehir'de mekan çıkışı 3 kadın birbirine girdi!

Kaynak: İHA
Eskişehir'de mekan çıkışı 3 kadın birbirine girdi!

Eskişehir'de alkollü eğlence mekanında tartışma çıktı. 3 kadın birbirine girdi polis gözaltına aldı ve uzlaştırmak için uğraştı.

Olay, gece saatlerinde Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darp etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kavgada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafların uzlaşması için çaba gösterdi.

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Ekiplerin tüm çabasına rağmen tarafların uzlaşamaması üzerine 3 kadın gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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