Eskişehir'de mekan çıkışı 3 kadın birbirine girdi!

Olay, gece saatlerinde Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini darp etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kavgada yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafların uzlaşması için çaba gösterdi.

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Ekiplerin tüm çabasına rağmen tarafların uzlaşamaması üzerine 3 kadın gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.