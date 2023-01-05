Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Konya yolu Çifteler ilçe girişinde meydana geldi. Yunus Ergürbüz (18) yönetimindeki 26 ADD 4863 plakalı otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu. Kazada araçtaki İlhan Kılınç (19) hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Aydın (18), Taha Pınarcı (18) ile sürücü Yunus Ergürbüz de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)