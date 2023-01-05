5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de refüje çarpıp, yol kenarına savrulan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:04
Takip Et

Eskişehir’de otomobil refüje çarpıp yol kenarına savruldu: 1 ölü sürücü dahil 3 yaralı

Refüje çarpan otomobil, yol kenarına savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
+
Aa
-

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Konya yolu Çifteler ilçe girişinde meydana geldi. Yunus Ergürbüz (18) yönetimindeki 26 ADD 4863 plakalı otomobil, refüje çarparak yol kenarına savruldu. Kazada araçtaki İlhan Kılınç (19) hayatını kaybetti, Mehmet Nuri Aydın (18), Taha Pınarcı (18) ile sürücü Yunus Ergürbüz de yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.