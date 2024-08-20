Eskişehir'de polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Eskişehir'de polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı

Eskişehir'de bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralamasının ardından kendisini eve kapatarak havaya ateş eden şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta yer alan bir eve sığındı. Evin penceresinden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar verme tehditleri savuran Baran Y., bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı. Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmaya çalışan Baran Y., yaklaşık 500 metre ileride yer alan Altıner Sokak'ta yakalandı.
Kaçan şahsı durdurmak için defalarca havaya ateş açıldı.

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Polis ekipleri, inşaat bekçisini silahla yaraladıktan sonra kaçan Baran Y. ile uzun süre kovalamaca yaşadı. Zafer Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamacada, polis ekipleri şahsı durdurabilmek için havaya ateş etti. Kaçan şahıs da polis ekiplerini uzaklaştırmak için havaya ateş etti. Yaşanan silahlı çatışma, mahallede büyük paniğe sebep oldu.

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Olay sonucunda gözaltına alınan Baran Y., bıçakla kendisine zarar verdiği için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülürken, silahla yaraladığı inşaat bekçisi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olaydan sonra polislerle silahlı çatışmaya giren Baran Y.'nin annesi sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olayla alakalı soruşturma başlattı.

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