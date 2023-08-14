Eskişehir'de rüzgarda kırılan dal tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir'de şiddetli rüzgarda kırılarak enerji tellerinin üzerine düşen dal parçası, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

Eskişehir'de rüzgarda kırılan dal tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir'de şiddetli rüzgarda Köprübaşı mevkiinde kırılan büyük bir dal, tramvay enerji tellerinin üzerine düştü. İsmet İnönü Caddesi'nden gelerek İki Eylül Caddesi’ne giden tramvay, vatandaşların uyarısıyla son anda durdu. O anda bisikletle seyreden bir vatandaş da dalın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Yetkililer Batıkent, Çamlıca ve Çankaya seferleri hariç tüm hatlardaki seferlerin geçici olarak durduğunu belirtirken, olay yerine gelen ekipler tellerin üzerine devrilen ağacı ve tramvay yoluna saçılan yaprakları temizledi.

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“YARALANMADAN SANİYELERLE KURTULDUM”

Bisikletiyle seyahat ederken dalın üzerine devrilmesinden kıl payı kurtulduğunu belirten Lokman Memişhan, “Karşı taraftan bisikletimle geliyordum. Bir anlık şiddetli rüzgarla ağaçtan kopan dal elektrik telinin üzerine düştü. Tramvay vatmanına işaret ettik, hemen hattı durdurdular. Görevliler temizlik yapıyorlar. Bir de Reşadiye bölgesindeki hatta sıkıntı olduğunu duyduk. Hemen hattı durdurdular. Hat kesildiğinden dolayı aksi bir durum olmadı. Ağacın altından geçecek mesafe kalmadı, bir adımlık mesafe vardı. Yaralanmadan saniyelerle kurtuldum” dedi.

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