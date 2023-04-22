Eskişehir’de sağanak yağış

Eskişehir’de bayramın ikinci günü sağanak yağmur etkili oldu.

Eskişehir’de sağanak yağış

İHA

Eskişehir’de bayramın ikinci gününde gezmeye çıkan vatandaşlar sağanak yağmura yakalandı.
Eskişehir’de sabah saatlerinde hava güneşliyken, akşam saatlerine doğru Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere sağanak yağmur etkili oldu.

Bayramın ikinci gününde ailesiyle birlikte gezmeye çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Sabah hava sıcak olduğu için ince giyinen ve yanına şemsiye almayan aileler ıslanmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşların ıslanmamak için kapalı alanlara doğru koştuğu görülürken, bazılarının da bina girişlerine sığındığı görüldü. Şemsiyesi olan vatandaşlar ise ilerlemeye devam etti.

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