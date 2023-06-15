Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca Seyitgazi İlçesi'nde şüpheli bir şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yaptığı öğrenildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 362 gram kurutulmuş skunk, 35 kök skunk, 0,5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kurulan iklimlendirme sistemi düzeneği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet plakası ve kaydı olmayan motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. (İHA)