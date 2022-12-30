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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:28
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 13, 34 gram sentetik kannabinoid, 4,69 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Y, L.T, C.K, H.F, S.D, Ü.K, Ö.A. ve A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 5 kişi tutuklanmış, 1 kilo 115 gram metamfetamin, 11,69 gram esrar, 2,91 gram kokain, 1,88 gram bonzai ile 6 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. (AA)

 

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