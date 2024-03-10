Eskişehir'de yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden Yaşar Demiryürek (55) yönetimindeki otomobil, kara yolunun 6'ncı kilometresine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında bulunan yön levhasının direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Demiryürek yaralandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri intikal etti.

Otomobilin direksiyon mahallinde sıkışan Demiryürek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Demiryürek'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yandan kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye fırladı.

Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyerler, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.