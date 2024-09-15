Eskişehir’in en büyük spor kompleksi açıldı

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in en büyük spor komplekslerinden biri olan "City Sports Spor Kompleksi"ni özel bir okul ile birlikte Vadişehir'de açtı. Bu tesis, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un hemşehrilerine verdiği spor tesisi ve yüzme havuzu sözünü yerine getirme çabasının bir parçası olarak hayata geçirildi.

"City Sports Spor Kompleksi," Kamu-Özel İşbirliği çerçevesinde oluşturulan bir proje olarak dikkat çekiyor. Tesiste yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, açık ve kapalı voleybol ile basketbol sahaları, halı saha ve oyun alanı bulunuyor. Eskişehir'in en büyük spor tesisleri arasında yer alan bu kompleks, Odunpazarı Belediyesi'nin yüzme kurslarına kayıtlı öğrencileri ve sporcuları için yüzme eğitimi alanı olarak kullanılacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, spor kompleksinin tamamen bir kamu-özel işbirliği sonucu gerçekleştiğini belirtti ve tesisin modern araçlarla donatıldığını ifade etti. Kurt, "Biz elimizden gelen bütün imkanları kullanarak Eskişehir halkına yepyeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Bu kompleks, hem spor salonu hem de yüzme havuzu gibi çeşitli alanlarla donatılmıştır" dedi.

Kurt, ayrıca bu tesisin Eskişehir'in spor ve gençlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Şehir Koleji olağanüstü bir adım atmış ve bu tesisi gerçekleştirmiştir. Hem öğrencilerini hem Eskişehirlileri hem de Vadişehir Mahallesi sakinlerini rahatlatacak bu projede emeği geçen Baha Bakır ve Gönül Gökmeydan'a teşekkür ediyorum. Özel sektörle ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaya açığız ve yeni projeleri bu şekilde gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından, Başkan Kurt ve Baha Bakır, protokolde yer alan diğer isimlerle birlikte spor kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından, Başkan Kurt ve Bakır, tesisin çeşitli bölümlerini gezerek açılışa katılanlarla birlikte kompleksin sunduğu imkanları inceledi.

Bu yeni spor kompleksi, Eskişehir'in spor altyapısını güçlendirecek ve bölge sakinlerine çeşitli spor aktiviteleri için modern bir alan sunacak.