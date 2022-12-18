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Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:44
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Eskişehirliler güne sisle uyandı

Eskişehir'de yoğun sis etkili oldu
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Eskişehir kent merkezinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehirliler güne yoğun sis altında uyandı. Kent merkezinde sabah saatlerinde termometreler 5 dereceyi gösterdi. Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlanırken, görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Kent merkezindeki büyük yapılar yoğun sisin içinde kaybolurken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kent merkezinde etkisini arttıran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


(Kaynak: İHA)

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