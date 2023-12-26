Eskişehirspor yeni hocasını buldu

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Levent Kartop ile anlaştı.
Kırmızı Siyahlı kulüp, 44 yaşındaki Kartop için yarın saat 13.30’da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde imza töreni düzenleyecek.
Kariyerine Denizlispor altyapı takımlarında başlayan Kartop, daha önce Altınordu, Uşakspor, Diyarbekirspor, Tire 1922, 1922 Konya, Adıyaman FK, Kuşadasıspor ve Sivasspor'da görev aldı.
Eskişehirspor, geçtiğimiz gün teknik direktör İbrahim Baş ile yollarını ayırma kararı almıştı.