Eskişehirspor yeni hocasını buldu

Kaynak: İHA
Eskişehirspor yeni hocasını buldu
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, İbrahim Baş'tan boşalan teknik direktörlük görevi için yeni bir isimle anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Levent Kartop ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı kulüp, 44 yaşındaki Kartop için yarın saat 13.30’da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde imza töreni düzenleyecek.

Kariyerine Denizlispor altyapı takımlarında başlayan Kartop, daha önce Altınordu, Uşakspor, Diyarbekirspor, Tire 1922, 1922 Konya, Adıyaman FK, Kuşadasıspor ve Sivasspor'da görev aldı.

Eskişehirspor, geçtiğimiz gün teknik direktör İbrahim Baş ile yollarını ayırma kararı almıştı.

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