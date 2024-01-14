Eskisi olmayanın yenisi olmaz atasözünün anlamı nedir?

Eskisi olmayanın yenisi olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı kişiler yeni bir şey aldığında, hediye edildiğinde ya da dolaylı yoldan bir şekilde bir şeye sahip olduğunda; elinde bulunan eskiyi hemen gözden çıkarmamalı ve atmamalıdır.

Eski her zaman olmasa da bazı durumlarda yeniden ihtiyaç duyulabilen bir şey olabilir. İsraftan kaçınmanın önemini anlatan bu atasözüyle kişilere eskinin önemi anlatılmaya çalışılmıştır.

ESKİSİ OLMAYANIN YENİSİ OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eskisi olmayanın yenisi olmaz, elinde olanın kıymetini bil ilerde daha güzelini alırsın..."