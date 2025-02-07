Eskisi - yenisi 3 bin 600 vekile ayrıcalık! Ceza yazılırsa bakın kim ödeyecek

Mevcut milletvekillerine “Ceza Muafiyeti” getirildi. Eski vekiller kırmızı ışıkta da geçse, hatalı park da yapsa ve hız sınırını aşıp radara da yakalansa artık tek kuruş trafik cezası ödemeyecek. Tüm trafik kurallarını ihlal edebilecek. Plakaya yazılan cezalar da TBMM tarafından ödenecek. Mevcut milletvekillerine tanınan bu hakkın kapsamı genişletildi ve böylelikle trafikte 3 bin 600 imtiyazlı eski ve yeni vekil yaratıldı.

Karar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Mevcut milletvekillerinin 2 aracı, eski milletvekillerinin de bir aracı trafik cezasından muaf olacak. Milletvekili araçlarının plakaları trafik müdürlüklerinde kayda alınıyor ve cezadan muaf tutuluyor.

CEZA YAZIRLIRSA TBMM'YE GÖNDERİLİYOR!

Plakaya trafik cezası yazılırsa tutanaklar da vekile değil TBMM’ye gönderiliyor. Ceza Meclis bütçesinden ödeniyor. Daha önce milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona eriyordu. Şimdi ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirildi.

İLK TEPKİ AKKİRAZ’DAN

Bu gelişmeye ilk tepki CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz’dan geldi. Akkiraz, “TBMM’den aradılar, dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir” dedi.

‘DUR İHTARINA UYMAYANA 30 BİN LİRA CEZA KESİLSİN’

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayanlar yakalandığında başka bir suç unsuru yoksa bu yıl itibariyle 2 bin 168 lira ceza ödeyecek. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bu durumdaki sürücülere verilen cezaların 30 bin liraya çıkarılmasını istedi. TBMM’ye yasa teklifi veren Öztürk, cezanın caydırıcı olmaması nedeniyle dur ihtarına rağmen kaçma vakalarının arttığına dikkat çekti ve kaçan sürücünün ehliyetine de el konmasını önerdi.

Öztürk, yasanın şu şekilde düzenlenmesini istedi: “Trafik denetimi esnasında, trafiği düzenleme ve denetimle görevli yetkili kişilerin ‘dur’ ihtarına uymayan veya denetim halinde iken kaçmaya çalışan araç sürücüleri için 30 bin TL idari para cezası uygulanır ve bu kişiler hakkında ehliyete el koyma tedbiri uygulanabilir.”