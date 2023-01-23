Milli Takım İspanya'da Dünya şampiyonu oldu

Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, İspanya'nın Segovia şehrinde 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Dünya kupasında mücadele eden Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı İspanya'yı 45-40, yarı finaldeki rakibi ABD'yi ise 45-44 yenen Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, finalde Fransa ile eşleşti.

Fransa'yı 45-37 mağlup eden milliler, altın madalyanın sahibi oldu.