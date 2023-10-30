Eşlerini en çok aldatan meslekler belli oldu. Her 5 çalışandan 1'i aldatıyor

Bu yılın belki de en çok ses getirecek araştırması yapıldı.

Ekim ayında mesleklerin mensupları incelendi ve eşini en çok aldatan mesleklerin listesi ortaya çıktı. Söz konusu araştırmaya göre, bu mesleklerde çalışan her beş çalışandan biri eşine sadık değil.

Bu sektörlerde iş yerlerinin özellikle aldatma hikayelerine sıkça ev sahipliği yapmasının nedeni, günlük stresten kaçma arzusu olarak açıklandı.

Aldatma konusunda öne çıkan meslek grupları şu şekilde sıralandı:

1. Satış

2. Öğretmen, akademisyen

3. Sağlık hizmeti

4. Taşımacılık ve lojistik

5. Etkinlik yönetimi

6. Mühendislik ve imalat

7. İnşaat

8. Muhasebe, bankacılık ve finans

9. IT

10. Silahlı kuvvetler

Araştırmacılar, “348 katılımcı, bu ilişkinin iş yeri toplantılarında veya kötü şöhretli Noel partisi gibi etkinliklerde geliştiğini kabul etti” dedi.

Çalışmanın katılımcılarından bazıları, partnerlerinin çapkınlık yaptıklarını asla öğrenmediklerini iddia ederken, çoğunluk şımarık kısa mesajlar, banka hesap özetleri, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanma ile yakalandıklarını söyledi.