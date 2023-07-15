Esnafa mafya usulü kurşun

Antalya’nın Serik ilçesinde sanayi Sitesi'nde yaşanan alacak verecek kavgası, silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi, elindeki silahla iş yeri bastı ve alacaklı olduğu iddia edilen esnafı ayağından vurarak kaçtı.

KAYNAK: İHA
Esnafa mafya usulü kurşun

İHA'nın haberine göre, olay 2 gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.K., elinde av tüfeğiyle aralarındaki alacak verecek meselesi bulunan Y.G.'nin işyerine geldi.

Aracından av tüfeğiyle inen B.K., Y.Ğ.'nin yanına gidip ayağına doğru ateş etti. Y.G. yere yığılırken B.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde B.K elinde silahı ile kaporta tamircisi Y.G.’yi ayağından yaraladığı ve kaçma anı yer aldı.

Olay sonrası Y.G sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ardından inceleme başlatılırken şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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