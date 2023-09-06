Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki, bir kafede meydana gelen olayda, Sefa Ö. isimli şahıs, kafede bir süre oturduktan sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldi. Üzerinde nakit olmadığını belirten Sefa Ö. 120 TL’lik hesabı işyeri sahibinin banka hesabına atarak ödemek istedi. İşyeri sahibi Oğuzhan A. teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

KENDİ HESABINA 40 BİN TL GÖNDERDİ KOŞARAK KAÇTI

İşyeri sahibinin banka hesabına 120 TL gönderen şahıs, daha sonra işyeri sahibi Oğuzhan A.’ dan telefonunu isteyerek annesini araması gerektiğini söyledi.

Oğuzhan A. arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Sefa Ö. uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. Ardından telefonu işyeri sahibine geri verip kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra mobil bankacılık hesabını kontrol eden Oğuzhan A. hesabındaki paranın eksildiğini görünce dolandırıldığını fark etti. Kafedeki güvenlik kameraları görüntüleriyle polis merkezine giden işyeri sahibi, Sefa Ö.’den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri Sefa Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

'"HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZ"

Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz Oğuzhan Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, Oğuzhan Bey’den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu Oğuzhan Bey’e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi.