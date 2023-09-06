Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin

Sakarya’da Sefa Ö. isimli bir şahıs, gittiği kafede annesini arama bahanesiyle işyeri sahibinin telefonunu alarak mobil bankacılık hesabından kendi hesabına 40 bin TL gönderdi.

Esnafa yeni tuzak. Bu dolandırıcılık numarasına dikkat edin

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki, bir kafede meydana gelen olayda, Sefa Ö. isimli şahıs, kafede bir süre oturduktan sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldi. Üzerinde nakit olmadığını belirten Sefa Ö. 120 TL’lik hesabı işyeri sahibinin banka hesabına atarak ödemek istedi. İşyeri sahibi Oğuzhan A. teklifi kabul edip, telefonundan hesap bilgilerinin olduğu mobil bankacılık uygulamasını açtı.

KENDİ HESABINA 40 BİN TL GÖNDERDİ KOŞARAK KAÇTI

İşyeri sahibinin banka hesabına 120 TL gönderen şahıs, daha sonra işyeri sahibi Oğuzhan A.’ dan telefonunu isteyerek annesini araması gerektiğini söyledi.

Oğuzhan A. arka planda mobil bankacılık uygulaması açık kalan telefonunu Sefa Ö.'ye verdi. Sefa Ö. uygulama üzerinden kendisine 40 bin TL gönderdi. Ardından telefonu işyeri sahibine geri verip kafeden çıktıktan sonra, koşarak kaçtı.

resim3.jpg

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra mobil bankacılık hesabını kontrol eden Oğuzhan A. hesabındaki paranın eksildiğini görünce dolandırıldığını fark etti. Kafedeki güvenlik kameraları görüntüleriyle polis merkezine giden işyeri sahibi, Sefa Ö.’den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası harekete geçen polis ekipleri Sefa Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

resim2-001.jpg

'"HER ZAMAN GELEN MÜŞTERİMİZ"

Kafe çalışanı Eren İpek, "Olay yaşandığında buradaydım. Her zaman gelen müşterimiz. Burada tatlı yedi, çay içti. Hesabını ödemeye kalktığında, üzerinde nakit olmadığını söyledi. Bizim işletme sahibimiz Oğuzhan Bey de IBAN adresini telefonundan açtı. 120 TL'lik hesap ücreti ödendi. Sonra 'Annemi arayacağım' diyerek telefonu, Oğuzhan Bey’den aldı. Banka uygulaması da açık kaldığı için 2-3 dakikada kendi hesabına toplam 40 bin TL yollamış. Telefonu Oğuzhan Bey’e geri verip, kapıdan çıktı. Kapıdan çıktıktan sonra da koşarak uzaklaşmış" dedi.

resim4.jpg

resim1.jpg

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 51 kaçak göçmen yakalandı
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller Güncel
Depreme karşı en güvenli iller belli oldu. İşte o iller
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi Dünya
ABD’den kıtalararası balistik füze denemesi
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar Spor
Milli Takım Kırgızistan'da şampiyon oldu. 'Erik dalı'yla kutladılar
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı Yaşam
Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Yaşam
Ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi