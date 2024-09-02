Esnafın çabası intiharı önledi

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Bir vatandaş Ordu Ünye İlçesi Büyük Cami’nin karşısındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Vatandaşların fark ettiği durum sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye ulaşan polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıya çıkan vatandaşı ikna çabaları devam ederken çevredeki bir esnafın duyarlılığı ve ikna kabiliyeti sayesinde ise vatandaş intihar etmekten vazgeçti.

Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri, vatandaşın güvenli bir şekilde aşağı inmesini sağladı. Esnafın duyarlılığı ve ikna kabiliyeti sayesinde büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.