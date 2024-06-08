Esnafın Kurban Bayramı ciro beklentisi belli oldu

Kaynak: AA
Esnafın Kurban Bayramı ciro beklentisi belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Kurban Bayramı alışverişlerinden 150-200 milyar liralık ciro beklediğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı esnafın ciro beklentisinin rakamını açıkladı.

Bayram alışverişleri ve seyahatlere yönelik bilet satışlarıyla piyasada hareketliliğin başladığına dikkat çeken TESK Başkanı Palandöken, sadece kesilecek kurbanlıklar için 110 milyar liralık gelir tahmin edildiğini ifade etti.

SAHTE PARA UYARISI

Kurban pazarlarında ve çarşıdaki alışverişler için sahte paraya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Palandöken, Çocukların karne hediyeleri, bayram ziyaretleri için yapılan alışverişler hem de tatil ve memlekete gitme planları kuranların eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişlerle bu bayram piyasaya 150-200 milyar lira para girmesi bekleniyor" dedi.

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