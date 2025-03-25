Espressolab mühürlenecek! Boykotun merkezinde yer alıyordu

Özgür Özel, Saraçhane'deki konuşmasında; “Ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren, üretimi buradan yapan ama Saray'a hizmet edenlere boykot! Bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor... O arabayı alan namerttir!” ifadeleri ile vatandaşları boykot yapmaya çağırmıştı.

Özel'in boykot çağrısının ardından öğrenciler, üniversitelerin kampüslerinde de çok sayıda şubesi olan Espressolab’i boykot etmeye başladı.

Dev kahve markasının üniversitelerdeki şubeleri boş kaldı.

Özgür Özel Saraçhane mitinginde adını açıklamıştı... Ülker'i boykot listesinden kim çıkarttı?

ŞİRKETTEN YAZILI BİR AÇIKLAMA GELDİ

"Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" başlıklı açıklamada markanın arkasında görünmeyen ortak ya da gizli destekçi bulunmadığı, Kocadağ ailesinin bir şirketi olduğu belirtildi.

Açıklamada "Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır" denildi.

AYKIRI EYLEMLERİ SEBEBİYLE MÜHÜRLENECEK!

CHP’li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kanuna aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ilçede bulunan Espressolab’in yarın mühürleneceğini açıkladı.