Özgür Özel Saraçhane mitinginde adını açıklamıştı... Ülker'i boykot listesinden kim çıkarttı?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasından sonra da devam eden Saraçhane protestolarda dün CHP lideri Özel Saraçhane'deki büyük mitingde açıklamalarda bulundu. Özel, boykot edilmesi gereken ürünleri isim vererek açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL BOYKOY LİSTESİNİ AÇIKLADI

Özel, yaptığı konuşmada, boykot ürünlerinin isimlerini vererek şunları söyledi;

"Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki; 'Vizenin ne önemi var, diplomanın garantisi yok!' Ekrem Başkanın İstanbul'dan koparıldığından şahit olduk ama buna teslim olmadık!"

Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş. Ha vermiş, ha vermemiş…

Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye…

Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne ala, vermezlerse dibi görecekler. Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70’i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun.

Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin!

Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar."