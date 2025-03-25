Özgür Özel Saraçhane mitinginde adını açıklamıştı... Ülker'i boykot listesinden kim çıkarttı?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasından sonra da devam eden Saraçhane protestolarda dün CHP lideri Özel Saraçhane'deki büyük mitingde açıklamalarda bulundu. Özel, boykot edilmesi gereken ürünleri isim vererek açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL BOYKOY LİSTESİNİ AÇIKLADI
Özel, yaptığı konuşmada, boykot ürünlerinin isimlerini vererek şunları söyledi;
"Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki; 'Vizenin ne önemi var, diplomanın garantisi yok!' Ekrem Başkanın İstanbul'dan koparıldığından şahit olduk ama buna teslim olmadık!"
Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş. Ha vermiş, ha vermemiş…
Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye…
Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne ala, vermezlerse dibi görecekler. Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70’i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun.
Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin!
Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar."
"GENÇLER ÜLKER DİYOR"
"D&R’dan alışveriş yapmayın. Demirören AVM var biliyor musunuz? Karşı kaldırımdan geçin, Demirören AVM orada siz karşıdan yürüyün. Kilim mobilya varmış. Parayı sizden kazanıyormuş saraya haber yapıyormuş. Kilim mobilyayı evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin ve mazot alınacaksa binlerce benzin istasyonu vardır, Türkpetrol diye bir şey yok. İhlas Ev Aletleri'nden alışveriş yok. Tüp markaları Milangaz’dan ve Likitgaz’dan bize hayır yok. CNN, Demirören, TGRT, buralardan da uzak durun. Milli Piyango, Misli.com, İddia.com’dan uzak durun. Turpun büyüğü heybede diyor ya büyük turpu söylüyorum. Kartalkaya’da el kadar çocukları yakan Kartalkaya otel varya, o otel yanarken denetleme yapmayıp utanmadan iftira atan, hala istifa etmeyen, Erdoğan’ın görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya bayram geliyor. Uçak bileti ETS’den sakın ha. Otobüs bileti, otel ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok."
ÜLKER NEDEN GENÇLERİN HEDEFİNDE?
Özgür Özel'in boykot listesini açıklarken, "Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir." demesinin ardından Ülker'in neden gençlerin hedefinde olduğu merak konusu oldu.
Geçtiğimiz günlerde Murat Ülker'in kendi kendisiyle yaptığı röportajdaki ifadeleri dikkat çekmişti. Ülker'in bu sebeple tepki çekerek gençlerin radarına girdiği görüşü ön plana çıktı.
CHP İLETİŞİM SAYFASI ÜLKER'İ PAYLAŞMADI
Boykot edilen şirketleri CHP'nin iletişim sayfasında bir bir paylaşam CHP İletişim, Ülker'i boykot edilecek şirketler arasında paylaşmazken, Ülker'i kimin listeden çıkarttığı merak konusu oldu.
Boykot edilecek şirket ve ürünlerin ise boykot.com sitesinden kesin duyurusunun yapılması bekleniyor.
MURAT ÜLKER NE DEMİŞTİ?
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kendisiyle röportaj yapmıştı.
Murat Ülker'in açıklamalarında ise en dikkat çekici kısım, "Atatürkçü değilim" itirafı olmuştu.
İşte Murat Ülker'in kendisiyle yaptığı röportajında dikkat çeken o açıklamalar:
1997 yılında Türkiye’de seçilmiş iktidara karşı 28 Şubat post-modern darbesi yapıldı. “Ülker Grubu”nun pek çok muhafazakâr grup gibi, “askerler tarafından “alışveriş edilmemesi gereken markalar listesine alındığı söylentisi” yayıldı. Ülker ürünleri orduevlerine sokulmadı, kimi marketlerin raflarından indirildi.
O dönem sonrasında Ülker Mehmetçik Vakfına 1,5 milyon dolar bağış yaptı, 75. yıl kutlamalarının da ana sponsoru oldu. Bu hareketi de; bir taraftan İlim Yayma Vakfı’nın kurucusu olduğu, diğer taraftan “Biz Atatürkçüyüz” diyerek darbecilere nedamet getirdiği için eleştirildi. O dönemde icranın başında değildim ama bu kararlarda tuzum var mıydı? Nasıl karşıladım? 15 Temmuz Darbesi sonrası da FETÖ ile Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışılınca yine, o dönemden gelen “Biz Atatürkçüyüz” söylemiyle cevap verdiğim için eleştirildim. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?
Evet hepimiz beraber karar verdik. Babam ihtiyacı olmadığı halde bizimle istişare ederdi. Bu herhalde onun nazik tabiatına uygun bir öğretme usulü idi. Mehmetçik Vakfına yapılan bağışın darbe ile ilgisi yok, çünkü zaten darbe o vakit geçmişte kalmıştı. Yapılan bağış çatışmalarda uzuv kaybeden Mehmetçiklere yardım içindi. Devletimizin 75’inci yılı kutlamalarına sponsor olmamız ise bana göre zaten vazifemizdir. 100. yılı da coşkuyla kutladık. İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.
Murat Ülker'den tartışma yaratacak açıklama: Atatürkçü değilim