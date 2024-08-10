Esprit tüm şubelerini kapatıyor

Esprit yıl sonuna kadar Almanya'daki tüm şubelerini kapatacağını açıkladı. Bu, iflas eden moda şirketinin yaya bölgelerinden kaybolacağı ve yaklaşık 1.300 çalışanın işini kaybedeceği anlamına geliyor.

İflas yöneticisi yalnızca Esprit markasını satmayı başardı ve şirketin bugün yaptığı duyuruya göre, Düsseldorf yakınlarındaki Ratingen'deki genel merkezde ve kendisine ait kalan 56 mağazadaki ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

Esprit Europe GmbH ve moda grubunun diğer altı grup şirketi, Mayıs ayında öz yönetim iflas başvurusunda bulundu . O zamanlar bir finansal yatırımcıyla zaten görüşmeler yapılıyordu. O dönemde hala operasyonel işe devam etmek istediği söyleniyordu. Duruşma 1 Ağustos'ta Düsseldorf Bölge Mahkemesi tarafından açıldı.

Esprit Europe GmbH, Esprit'in Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İskandinav ülkeleri, Polonya ve Büyük Britanya'daki ana şirketidir. Satın alma ve satışlar, Avrupa'daki çeşitli bağlı ortaklıklarda ve alt bağlı ortaklıklarda organize edilmektedir. Esprit dünya çapında yaklaşık 40 ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa dışındaki işler iflastan etkilenmeyecek. Grubun ana şirketi Esprit Holding'in merkezi Hong Kong'da bulunuyor.

Ancak Almanya, grup için en önemli pazar. Bu, Esprit'in dört yıl içindeki ikinci iflas prosedürü oldu. 2020'deki Covid salgını sırasında moda zinciri, kapalı mağazalar nedeniyle zaten koruyucu iflas yasası şemsiyesi altına sığınmış, işgücünün yaklaşık üçte birini işten çıkarmış ve 50'si Almanya'da olmak üzere 100 şubeyi kapatmıştı.