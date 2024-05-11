Esra Ceyhan son halini paylaştı. Görenlerin yürekleri cızz etti

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Esra Ceyhan son halini paylaştı. Görenlerin yürekleri cızz etti
Esra Ceyhan sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar oldu.

Türk televizyon tarihindeki en çok izlenen kadın programlarından birine imza atan Esra Ceyhan, herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sunucunun paylaştığı fotoğraflarda hayli kilo aldığı ve yaş aldığı dikkatlerden kaçmıyor.

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Kimi takipçiler 55 yaşındaki Ceyhan’ı hala çok güzel bulduğunu söylerken, kimileri de eleştiri yağmuruna tutuyor.

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Güzel yıldızın takipçileri Instagram’da “Müge Anlı paparazzi programı sunarken, Esra Erol ve Zuhal Topal piyasada yokken Esra Ceyhan öğleden sonra kuşağına yön veriyordu hem de 10 yıl”, “Yıllara adeta meydan okuyor”, “Eski halinden eser yok şimdi” gibi yorumlar paylaşıyor.

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Esra Ceyhan, şimdi 18 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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