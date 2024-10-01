Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Erol’daki zihinsel engelli Fatma bakın nerede ortaya çıktı! Bebeği devlet korunmasına alınmıştı

Esra Erol’a katılmasının ardından hayat hikayesiyle gündem olan zihinsel engelli Fatma, bakın nerede ortaya çıktı. Kendisini istismar eden eski kocasından boşandıktan sonra ailesinin yanından da kaçan ve bebeği devlet korumasına alınan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'daki hikayesiyle günlerdir gündemden düşmeyen Fatma, aylar sonra TikTok’ta yeni kocasıyla yayınladığı bir videoyla ortaya çıktı.

YENİDEN EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir gözlerden uzak kalan Fatma, yeniden TikTok'ta ortaya çıktı. Fatma Oruç, Emre Keskin Kılıç isimli bir erkekle çektikleri videoyu yayınlayarak yeniden evlendiğini açıkladı. Fatma’nın eski eşi Ahmet gibi bu kişinin de kullandığı düşünülüyor.

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Yayınlanan videoda konuşan Emre Keskin Kılıç, "Bu Fatma Oruç'un yeni TikTok hesabı. Fatma benim eşim oluyor" dedi ve kullanıcılardan kendilerini takip etmelerini istedi. Fatma'nın hem kendi hesabında hem de evlendiği iddia edilen Emre Keskin Kılıç'ın hesabında erkeklerle fotoğrafları da yayınlandı.

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CANLI YAYINDA HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zihinsel engelli olan kızı Fatma'nın kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söyleyerek Esra Erol'a başvuran anne Melahat'in anlattıkları tüm Türkiye'yi etkilemişti.

Şiddete uğrayan Fatma, kaçtığı Ahmet'in evinde kumasıyla birlikte yaşamıştı ve dilendirilmişti. Esra Erol, Fatma ve Ahmet'i boşamaya çalışırken canlı yayında hamile olduğunu öğrenmiştik.

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BEBEK DEVLET KORUNMASINA ALINMIŞTI

Fatma'yla ilgili Caner Toygar, yeni doğan bebeğin beslenemediğini ve uykulu olduğunu söylemişti. Bebeğin doğduktan sonra yıkanmadığı ortaya çıkmıştı. Bunların ardından bebek devlet korumasına alınmıştı.

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